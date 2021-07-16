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Четырехлетний ребенок попал под колеса легковушки в Ростовской области

Четырехлетний ребенок попал под колеса легковушки в Ростовской области
В Ростовской области четырехлетняя девочка пострадала, попав под колеса легковушки. Авария случилась в селе Кулешовка вечером 19 июля.

По предварительной информации, ребенок был один. Он выбежал на проезжую часть в районе дома №50 по улице Первомайской. Водитель, который в это время ехал на «ВАЗ-21099», не успел вовремя среагировать. Видимо, 22-летний шофер не ожидал, что малышка окажется на дороге.

- У четырехлетней девочки ушибы, гематомы и ссадины, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Случаи, когда дети остаются без присмотра родителей и выбегают на улицу, происходят довольно часто. Не всегда малыши отделываются ушибами и ссадинами. В июне в Миллерово парень на «Тойоте Витц» сбил на дороге полуторагодовалую девочку. Малышка от полученных травм скончалась на месте.

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