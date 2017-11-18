В Ростове открылся уникальный медицинский центр по лечению болезней стоп



Впервые в донской столице начал работать медицинский центр PF Clinic, который использует самые передовые и современные методы и технологии при лечении болезней стоп и ногтей.



Уникальный центр по лечению болезней стоп открылся в Ростове несколько месяцев назад и находится по адресу: ул. Баумана, 37.



- Просто удивительно, что никто в донской столице до последнего времени не задумывался об открытии специализированной клиники, - рассказал DonDay.ru ее директор Денис Гордеев. – Ведь наши ноги, и особенно наши ступни, буквально каждый день испытывают самые экстремальные нагрузки. Назовите хотя бы еще одну часть нашего тела, которая постоянно подвергалась бы воздействию холода и жара, находилась по много часов в тесной обуви на высоких каблуках, как у женщин, или в темных закрытых туфлях, как у мужчин. Наши стопы почти не соприкасаются с воздухом и видят очень мало дневного или солнечного света. Они испытывают колоссальные физические нагрузки, потому что мы на них стоим, ходим, бегаем. И что самое обидное: стопы - это та часть нашего тела, о которой мы задумываемся в самую последнюю очередь.



Между тем, все эти экстремальные нагрузки становятся благодатной средой для развития самых различных инфекций и болезней ступней. Увы, чаще всего мы узнаем об этом, когда они принимают явные, выраженные формы, причиняют сильные боли и страдания или делают наши стопы настолько неэстетичными, что их становится стыдно показывать.



В первых числах ноября, в течение целой недели, в клинике проходила социальная акция «Кому за 60». В эти дни все пожилые люди могли получить бесплатную консультацию врачей, пройти исследование и даже бесплатную процедуру медицинского педикюра.



Пациентов принимал главный врач клиники, кандидат медицинских наук Алексей Цыкин. Алексей Александрович более 10 лет занимается лечением кожных заболеваний ног.



- Наша акция носит, в первую очередь, социальный характер, - рассказал Алексей Цыкин. – Пожилые люди слишком озабочены насущными проблемами, чтобы специально идти к врачу с болезнями ног. Большинство пытаются заниматься самолечением, используя «проверенные народные средства» или навязанные рекламой препараты. При этом они лишь усугубляют ситуацию, ведь болезнь не проходит, а лишь скрывает свои внешние проявления, продолжая наносить непоправимый урон здоровью.



Как наглядная иллюстрация слов главного врача – история пенсионера Владимира Борисова:



- Меня многие годы мучают трещины на стопах. Иногда доходит до такого, что от боли невозможно ходить. Чем только не лечился - никакого эффекта! Узнал совершенно случайно от знакомых о клинике PF Clinic. Позвонил, и как раз в тот день, когда они начали акцию по бесплатной помощи для нас. Хочу поблагодарить замечательных врачей медицинского центра, они действительно помогли мне.



Другая пациентка PF Clinic Марина Олейникова уже не первый раз приходит в центр и очень довольна результатами.



- Уже после первой процедуры я обрела ощущение легкости и свежести ног, - поделилась женщина. – Замечательные врачи, обходительный и вежливый персонал, стерильная чистота и индивидуальный подход к каждому клиенту. Все это располагает к тому, чтобы прийти сюда еще не раз. Я решила не экономить на своем здоровье, поэтому теперь я здесь частый гость.



- Ошибочно думать, что болезни ступней – удел только пожилых людей, - комментирует главный врач клиники Алексей Цыкин. – В последние годы болезнь сильно «помолодела». Все больше молодых людей и даже детей обращаются к нам с грибковыми поражениями ступней и ногтей. Это легко объяснимо, ведь многие посещают спортивные залы, бассейны, общественные бани, где легко можно подхватить инфекцию и заметить это только тогда, когда признаки грибкового заболевания становятся явными. Нередко молодежь становится «жертвой моды», когда, стремясь выглядеть лучше, носит тесную неудобную обувь.



Увы, очень часто нездоровый желтый цвет ногтей или небольшие язвочки на ногах люди воспринимаю больше как проблему эстетическую, чем медицинскую, при этом пытаясь решить ее самостоятельно. В лучшем случае спешат в салоны красоты, чтобы косметическими методами «исправить» положение дел. Но там, где болезнь принимает явные формы, «косметика» мало чем поможет.



Специалисты клиники PF Clinic могут победить болезни стоп на любой стадии. Основная деятельность центра: лечение грибковых инфекций, кожных заболеваний и различных патологий ногтей, медицинская обработка стоп. Но как настоящие врачи они предпочитают предупреждать их или диагностировать на самой ранней стадии, чтобы провести лечение быстро, эффективно и с наименьшими затратами. Для этого они используют самые современные методы лечения и передовое оборудование. Здесь работают высококвалифицированные врачи, с многолетним опытом лечения кожных заболеваний. Их главный совет – хотя бы два раза в год посещать врача, потому что профилактика всегда обойдется намного дешевле, чем лечение.



В медицинском центре PF Clinic не просто борются с болезнями стоп, здесь делают и медицинский аппаратный педикюр. От традиционного «обрезного», который недопустим, например, для людей с сахарным диабетом, эта процедура отличается тем, что практически не имеет противопоказаний. К тому же всю процедуру проводит врач-дерматолог, который, помимо педикюра, даст рекомендации, как ухаживать за проблемными стопами.



PF Clinic активно сотрудничает с салонами красоты. Специалисты клиники регулярно читают лекции по взаимодействию мастеров маникюра и педикюра с врачами-дерматологами.



- Люди часто стесняются идти к специалисту и обращаются в салоны красоты, чтобы исправить дефекты ног, - рассказал Алексей Александрович. – И очень важно, чтобы мастер салона красоты мог распознать серьезное заболевание и вовремя направил человека к специалисту. Если грибок запущен, помочь сможет только врач-специалист. Он поставит точный диагноз, назначит комплексное лечение.



Важно помнить, что залогом здоровых стоп являются профилактика и своевременное обращение к специалисту. В PF Clinic высококвалифицированные врачи-дерматологи поставят верный диагноз и назначат эффективное лечение. Кроме этого, они дадут пациенту необходимые рекомендации для поддержания здоровья ног на долгие годы.