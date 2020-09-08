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Стал известен возможный противник ФК «Ростов» в предстоящем матче в Лиге Европы

Стал известен возможный противник ФК «Ростов» в предстоящем матче в Лиге Европы
Определен возможный соперник футбольного клуба «Ростов» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Об этом стало известно после встречи «Маккаби Хайфа» и «Железничар», прошедшей 9 сентября.

Матч состоялся в рамках первого квалификационного раунда европейских состязаний. Израильская команда победила сербов со счетом 3:1, выйдя на следующий этап турнира. Там «Маккаби» сыграет с «Кайратом», а победитель встречи выйдет на поле уже с «Ростовом» 24 сентября.

До игры в рамках Лиги Европы на «желто-синих» можно будет посмотреть 14 сентября в 20:30. В этот день подопечные Валерия Карпина встретятся с «Локомотивом» в седьмом туре Российской Премьер-Лиги.

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