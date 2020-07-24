ХК «Ростов» в двух матчах обыграл «Тамбов»

«Красно-белые» начали спарринги в текущем межсезонье. Соперником в первой паре матчей стал «Тамбов», клуб, хорошо знакомый ростовским хоккейным болельщикам ещё со времён первого сезона в профессиональном статусе в РХЛ. Сейчас оба клуба поднялись на вторую ступень в иерархии российских лиг, но дружба/соперничество так и осталось.Обе команды не сразу вкатились в игру – часто ошибались, спешили, мазали из выгодных позиций. По всему было заметно, что хоккеисты пока ещё далеки от лучшей игры, на которую способны. Тем не менее на финише первой части встречи команда гостей смогла счёт открыть - Денис Куянов результативно воспользовался пасом Алексея Прохорова, 0:1.Во второй двадцатиминутке тамбовчане сильно прибавили. Какое-то время они играли так, что «кондоры» едва не посыпались - три гола кряду, и вот хозяева ведут - 3:1. К чести дончан стоит сказать, что в концовочке они собрались и одну шайбу отквитали.В начале третьего отрезка игры «волки» нахватали удалений, чем подопечные Григория Пантелеева не могли не воспользоваться. Именно в большинстве забить не вышло, но почти сразу после этого Владислав Туник в который раз исполнил гол из-за ворот - 3:3. Битва при Монжударе кипела. «Тамбов» забивает ещё и опять ведёт в счёте, однако Павел Щербаков игру в овертайм всё же перевёл. В дополнительной пятиминутке заброшенных шайб высмотреть не довелось, потому определять победителя нужно было через серию буллитов. Немного удачливее в этот день были ростовчане, а везёт сильнейшим, как все знают. Решающим стал спокойный и результативный штрафной бросок в исполнении Ильи Коренева.Команды сыграли 26 июля ещё раз. В первой же своей смене ростовчане открыли счёт. Вадим Щегольков сбежал 1 в 0 и застал-таки кипера противника врасплох, 0:1. Во втором отрезке матча было немало борьбы, страстей и удалений. Только на последних минутах периода у дончан стало выходить более-менее слаженная игра. В конце двадцатиминутки Вадим Щегольков ещё раз перехватил игровой снаряд и убежал 1 на 1 с вратарём. И он был опять точен – 0:2.«Тамбов» смог забить лишь один гол на последних минутах встречи, да и то только при игре «5 на 3» - 1:2. Ростовчане выиграли. Команды провели ещё серию товарищеских буллитов (просто так), и вновь гости были точнее, как и в первом матче. На сей раз решающий штрафной бросок у Раниса Миргалеева.