Житель Ростовской области, пропавший на заработках в Старом Осколе, нашелся живым
Пропавший по дороге в Ростовскую область из Старого Оскола 22-летний парень найден живым. Об этом 17 сентября Rostov.ru рассказала его мама, Ксения.
По словам женщины, Денис Чукардин сам вернулся к бабушке с дедушкой в Зверево. Молодой человек все это время был в Воронежской области на заработках. Связи у парня не было, поэтому он не мог позвонить и сообщить, где находится.
Напомним, в начале июля Денис с приятелем поехал разнорабочим в Старый Оскол на строительство школы. Спустя месяц в семье Дениса случилась беда. Дедушку молодого человека положили в больницу, поэтому парню необходимо было вернуться в Зверево.
Приятель Дениса рассказал, что 18 августа подвез его до вокзала, однако не видел, как он садился в автобус.