Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Житель Ростовской области, пропавший на заработках в Старом Осколе, нашелся живым

Житель Ростовской области, пропавший на заработках в Старом Осколе, нашелся живым
Пропавший по дороге в Ростовскую область из Старого Оскола 22-летний парень найден живым. Об этом 17 сентября Rostov.ru рассказала его мама, Ксения.

По словам женщины, Денис Чукардин сам вернулся к бабушке с дедушкой в Зверево. Молодой человек все это время был в Воронежской области на заработках. Связи у парня не было, поэтому он не мог позвонить и сообщить, где находится.

Напомним, в начале июля Денис с приятелем поехал разнорабочим в Старый Оскол на строительство школы. Спустя месяц в семье Дениса случилась беда. Дедушку молодого человека положили в больницу, поэтому парню необходимо было вернуться в Зверево.

Приятель Дениса рассказал, что 18 августа подвез его до вокзала, однако не видел, как он садился в автобус.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.