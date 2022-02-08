Житель Краснодарского края пропал без вести по пути в Ростовскую область

Фото: Лиза Алерт.

По пути в Ростовскую область пропал уроженец Краснодарского края. О местонахождении 52-летнего Андрея Полянского нет информации уже две недели.Rostov.ru стали известны подробности исчезновения мужчины. Днем 27 января житель Моревки Ейского района поехал в донской регион. Через какое-то время Андрей перестал выходить на связь. Родственники начали беспокоиться, ведь в другой области с мужчиной могла приключиться беда. Родные написали заявление в полицию и попросили помощи в поисках у местных волонтеров.На вид ему - около 50 лет, рост - 165 сантиметров, худощавый, темные волосы, с сединой, глаза серо-голубые. В день исчезновения он был одет в синий рабочий костюм со светоотражающими элементами, красную кофту и шапку. С собой у Андрея была сумка и документы.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего жителя Краснодарского края, позвоните по номеру: 8-800-700-54-52.