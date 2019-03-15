Здание народного музея «Самбекские высоты» готово уже на 55%



Общая строительная готовность самого крупного мемориального комплекса Ростовской области «Самбекские высоты» составляет 55%. Возведение здания продолжается активными темпами.



Внутри будет сформировано пять экспозиций по темам: «Два мира, две войны», «Оккупация. Сопротивление», «Прорыв. Освобождение Ростовской области», «Подвиг тружеников тыла», «Река времени (зал памяти)». Выставки будут оборудованы современной мультимедийной техникой.



Уже построена подземная часть комплекса, идёт работа над устройством железобетонных колонн первого этажа, а также укладкой перегородок из кирпича. Административно-бытовой корпус, гараж и военно-историческая экспозиция готовы на 70%. Котельная уже выполнена и подключена к системам коммуникации.



Министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева добавила, что на данный момент завершается подготовка проектно-сметной документации строительства амфитеатра, часовни и фонтанов на аллее Славы. Организуются места для установки 13 единиц военной техники.



В 2018 году на «Самбекских высотах» открыли памятный знак «Рубеж воинской славы». Тогда же на аллее Памяти предали земле останки павших солдат. В октябре того же года был заложен сад Победы из порядка 200 декоративных деревьев.







В апреле 2019 года запланирован второй этап высадки деревьев на территории мемориального комплекса. К мероприятию присоединятся представители поисковых отрядов, общественных организаций, молодёжь и ветераны. Перед Днём Победы пройдёт церемония захоронения останков солдат.



В строительстве народного музея участвуют все областные организации, общественные объединения и, конечно, жители Дона. Все желающие поддержать проект могут найти необходимую информацию на сайте благотворительного фонда «Самбекские высоты».







Банковские реквизиты Благотворительного Фонда поддержки создания народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты»:

Юго-западный банк ПАО «Сбербанк России»

БИК 046015602

Расчетный счет №40703810252090000634

Кор.счет №30101810600000000602

Наименование получателя:

Благотворительный Фонд поддержки создания народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты».



Пожертвовать средства можно и с помощью SМS: отправьте слово «самбек» и сумму пожертвования на номер 7715.