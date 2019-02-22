Водитель мусоровоза сбил школьницу на «зебре» в Ростовской области



Фото: 110km.ru

В Ростовской области водитель мусоровоза сбил ребёнка. ДТП произошло в городе Волгодонске утром 26 февраля на улице Курчатова.



По предварительным данным, 49-летний водитель мусоровоза в районе дома № 26 сбил девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

- В результате аварии ребенок пострадал и с травмами был доставлен в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



К счастью, в момент происшествия МАЗ двигался медленно, благодаря чему серьёзных травм удалось избежать.



В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По её результатам может быть возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека».