Во время спецоперации погиб 41-летний командир взвода из Ростовской области

Фото: Rostov.ru.

В ходе спецоперации погиб еще один военный из Ростовской области. Старший лейтенант Шамиль Магомедов попал под обстрел и получил несовместимые с жизнью ранения.Он служил в поселке Персиановском под Новочеркасском. Был там командиром 3-го взвода мотострелкового батальона 102-го мотострелкового Слонимско-Померанского Краснознаменного, орденов Суворова и Кутузова полка 150-й мотострелковой дивизии. Оттуда его направили на спецоперацию.По словам сослуживцев, смертельные ранения Шамиль получил 21 мая, когда попал в засаду в районе поселка Камышеваха ЛНР.– Прежде чем пойти взводом вперед, он сам пошел проверить, нет ли впереди опасности. Тем самым спас своих подчиненных от неминуемой гибели, – рассказали военнослужащие DonDay.ru.Военнослужащего посмертно представили к боевой награде. Похороны Шамиля Магомедова состоялись 24 мая в его родном селе Гоор Шамильского района Республики Дагестан.