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Ростов может лишиться единственного открытого аквапарка до конца лета

Ростов может лишиться единственного открытого аквапарка до конца лета
Ростов рискует лишиться своего первого аквапарка на бульваре Комарова. Департамент имущественно-земельных отношений администрации Ростова-на-Дону обратился в арбитражный суд с требованием освободить территорию. Причина - земля там используется не по назначению.

Первое заседание состоялось 23 июня. Обосновывая претензии властей в аквапарку, представитель ДИЗО заявила, что по документам там должна быть территория общего пользования. Так как вход на территорию платный, ни о каком открытом доступе речи быть не может.

«Осьминожек» существует с 1998 года. Каждое лето здесь проводили время сотни тысяч малышей и их родителей. Детские лагеря ежегодно отправляли в аквапарк сотни отрядов. Однако в этом году его существование оказалось под угрозой. Если суд признает претензии городских властей состоятельными, центр водных развлечений прекратит свое существование до конца лета.

- Если иск удовлетворят, в течение трёх месяцев нам придется снести бассейны, горки и насосные станции, - рассказал арт-директор «Осьминожка» Сергей Рожок.

Кроме того, ДИЗО обвинил аквапарк в несанкционированных постройках. Представитель «Осьминожка» заявила, что в 2008 году департамент проводил проверку и никаких проблем в новых постройках не нашёл. А после этого на территории ничего нового и не строилось.

Примечательно, что первый иск к ООО «Аква-парк» поступил ещё в 2020 году. По данным ДИЗО, по договору аренды с руководством «Осьминожка», на территории должен был находиться общественный парк с элементами благоустройства. Однако вместо этого на 2,4 гектарах государственной территории построили аквапарк и ледовый каток. К тому же, общественный участок огородили забором и сделали платную парковку. В связи с этим ДИЗО требует 50 миллионов рублей за нецелевое использование земли.

Летом 2021 года власти Ростова направили в арбитраж еще один иск. На этот раз департамент решил полностью расторгнуть договор аренды земли. Любопытно, что как только у аквапарка начались проблемы с властями, соучредители компании, не безызвестные Эдуард и Вадим Бабаевы, вышли из бизнеса.

Семья бизнесменов Бабаевых построила аквапарк в 1998 году. В 2007 году его передали в управление фирме «Аква-Парк», которая и оформила договор аренды с администрацией города на пользование общественной землей. Более 13 лет организация исправно платила аренду и вопросов почему-то не возникало. И ни для кого не было секретом, что на общественной земле находится аквапарк с огороженной платной парковкой. Остается открытым вопрос, как аквапарк в принципе может существовать, если с посетителей не будут взиматься деньги. Ведь владельцы должны, как минимум содержать его и платить аренду муниципалитету. Не говоря уже о прибыли.

- Я этот аквапарк строил. Работаю здесь уже 23 года. Всё было замечательно! Мы получали различные поощрения, нас награждали губернатор Ростовской области... вот фото с открытия вместе с мэром города Михаилом Чернышевым, - с грустью рассказывает Виталий Ивахненко, генеральный директор «Осьминожка», показывая стопку грамот, кубков и фотографий.

По мнению адвоката Олега Беньяминова, претензии департамента имущественно-земельных отношений к аквапарку необоснованы.

- Если ранее эту документацию утвердили, ответственность должны нести органы, проводившие проверку, а не сам аквапарк, - прокомментировал юрист. - Мне кажется, что претензии к аквапарку связаны с закрытием оптовых рынков в Аксайском районе.

В миллионном Ростове «Осьминожек» единственный открытый центр водных развлечений. Он многократно получал всероссийское признание в виде многочисленных наград. Сюда ездят семьями сотни тысяч ростовчан и жителей близлежащих городов. Будет жаль, если знаменитый аквапарк станет жертвой разборок властей и бизнеса. Впрочем, шанс на спасение еще есть. Суд продолжается, а его следующее заседание назначено на 15 июля.

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