В Ростовской области снизилась цена на овощи из «борщевого набора»

В Ростовской области снизилась стоимость востребованных овощей, или так называемого «борщевого набора». В него входят капуста, морковь, свекла, лук и картофель.В июне цены на продукты в донском регионе увеличились на 4,1%. Этот показатель оказался ниже, чем в среднем по России (на 4,2%) и городам Южного федерального округа (4,7%). А продовольственная инфляция за год выросла на 6,6%.По словам замдиректора департамента потребрынка Ростовской области Татьяны Савицкой, динамика на овощную продукцию носит сезонный характер и наблюдается ежегодно.- Динамика потребительских цен показывает положительную тенденцию в части сокращения цен на овощную продукцию - набор для борща, - объяснила Татьяна Савицкая.По данным Ростовстата, морковь подешевела на 12%, картофель - на 9,7%, лук - на 5,5%, а капуста белокачанка - на 4,2%.По словам самих торговцев овощами на Центральном рынке, цены росли из-за ограниченного количества продуктов. Жара и недостаточный полив негативно повлияли на урожай. Поэтому спрос и цена соответственно выросли. Тогда стоимость моркови и свеклы подскочила до 150 рублей. Однако вскоре погодные условия нормализовались, а цены снизились до привычных - 60-70 рублей.Татьяна Савицкая добавила, что за неделю с 12 по 19 июля картофель и морковь в Ростове стали самыми дешевыми в Южном федеральном округе. На втором месте оказались репчатый лук и белокачанная капуста.- Эта положительная тенденция обусловлена в первую очередь появлением на потребительском рынке урожая нового года отечественного производителя. Это традиционная ситуация, которая ежегодно наблюдается на потребительском рынке.Килограмм картофеля в Ростове можно купить за 37,66 рублей. В Севастополе его стоимость составит 47,79 рублей, а в Краснодаре - 45,56. Немного дешевле картофель обойдется жителям Элисты (45,23 рубля) и Симферополя (44,59 рублей). За килограмм капусты в донской столице попросят 35,79 рублей. В Астрахани ее цена не превысит 31,1 рубля. Самая дорогая капуста - в Севастополе (44,85 рубля), Краснодаре (44,18), Симферополи (39,24) и Майкопе (37,82).Лук в Ростове находится на втором месте по низкой цене среди городов ЮФО. Его продают по 29,14 рублей за килограмм. В Симферополе он обойдется еще дешевле - 27,36 рублей. А вот в Краснодаре (33,82), Волгограде (29,19), Майкопе (31,94), Севастополи (32,62) и Элисте (33,63) цены на лук выше. За килограмм моркови ростовчане отдадут 69,21 рублей. В Севастополи ее стоимость составляет 86,35 рублей, а в Краснодаре - 86,03. Немного меньше просят за морковь в Элисте (78,36 рублей) и Волгограде (75,66 рублей).Продавцы оптового овощного рынка на Шолохова тоже уверены, что рост цен связан с урожаем. Например, в прошлом году было много капусты, но спрос оказался маленьким. В этом году производители посадили меньше капусты, а спрос увеличился. Из-за этого некоторое время на этот продукт держались высокие цены.- Неделю назад капуста стоила 35 рублей за килограмм! - Поделилась одна из продавцов овощного рынка Анна Помазан. - Сегодня у одного из поставщиков нашла за 24 рубля. Это еще приемлемая цена.Сейчас же спроса стало еще больше - жители Ростовской области покупают капусту для закруток на зиму.Также на цены плодоовощной продукции влияют их запасы. По данным системы мониторинга АРМ «Мониторинг», в Ростовской области они остаются стабильными с еженедельным приростом объемов в пределах 1%. По данным на 19 июля, запасы картофеля составили 140,5 тонн, белокачанной капусты - 41,3 тонну, репчатого лука - 94,8 тонн, моркови - 78 тонн. Такое количество продуктов в запасе позволяет потребителям покупать ее по приемлемым ценам в широком ассортименте.Что касается цен на хлеб из пшеничной муки 1, 2 сортов, то ростовчане могут его купить за 54,53 рубля. В Астрахани (54,86) и Краснодаре (58,87) его стоимость немного дороже.В свою очередь Минсельхоз России заявил, что роста цен на хлебобулочные изделия у российских производителей не ожидается. По данным ведомства, цены находятся на стабильном уровне. За последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, а на хлеб из ржано-пшеничной муки – на 5,9%, что сопоставимо с уровнем инфляции. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев отмечал, что существенного повышения стоимости хлеба в дальнейшем не ожидается. Это обусловлено снижением стоимости сырья и действием мер господдержки производителей хлебобулочных изделий и муки.В целом, потребительский рынок в Ростовской области характеризуется высоким уровнем товарной насыщенности, благодаря стабильной ситуации с удовлетворением спроса населения на основные продовольственные товары.Департамент потребрынка Ростовской области добавил, что информации о необоснованном росте цен на социально значимые продовольственные товары не поступало. В случая же, если такие сведения появятся, их направят в Управление Федеральной антимонопольной службы по РО и Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по РО, где примут необходимые меры.Немалую роль в сдерживании роста цен на продукты питания сыграло и правительство Ростовской области. Соответствующую работу там проводили еще с марта 2020 года. Департамент потребрынка и минсельхоз донского региона встретился с представителями производителей, а также крупными и сетевыми предприятиями торговли.В результате стороны договорились не допускать необоснованного роста цен и устанавливать наценку не более 10% на социально значимую продукцию. Это позволило нивелировать рост цен, распределив его поэтапно. Ценообразование на социально значимые продукты первой необходимости находится на постоянном контроле Правительства Ростовской области.По поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, в декабре 2020 года минсельхоз и минпромторг России заключили соглашения с крупнейшеми торговыми сетями и производителями продовольственных товаров страны. Согласно документам, стороны договорились о снижении поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло до 1 апреля 2021 года. Так, производители продают подсолнечное масло на уровне 95 рублей за литр, а в розницу - 110 рублей. Килограмм сахара-песка стоит не более 36 рублей у производителей и не более 46 - в розничной торговле. Это соглашение уже утратило силу, но федеральные и региональные торговые сети удерживают прежнюю цену на сахар-песок - 46 рублей.Департамент потребрынка и муниципальные образования РО заключили аналогичные соглашения с региональными торговыми сетями и крупными оптовыми организациями, а также автономной розницей и потребительской кооперацией. В частности, подписаны 1 319 соглашений на растительное масло и 1 148 - на сахар-песок. Это позволило стабилизировать цены на соцзначимые продукты.