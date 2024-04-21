В Ростовской области 21 апреля прогнозируют дождь с грозой

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В Ростовской области в ближайшие сутки ожидается гроза. Прогнозом на 21 апреля поделились в донском ГУ МЧС.Осадки обрушатся на север и юг региона. Дожди пойдут в Чертковском, Шолоховском, Сальском, Песчанокопском районах, а также Ростове-на-Дону. Кроме того, усилится ветер. Скорость порыва воздушных масс будет достигать до 18 метров в секунду.В донской столице столбики термометров к полудню поднимутся до +20 градусов. Вечером температура понизится до +12.