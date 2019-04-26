В Ростове задержали заместителя генерального директора «Донэнерго» Марину Нечепуренко



Правоохранители задержали заместителя генерального директора «Донэнерго» Марину Нечепуренко. По данным источника, она подозревается в превышении должностных полномочий.



Нечепуренко занималась в компании вопросами капитального строительства. По предварительным данным, она заключала договоры на поставку угля для «Донэнерго». При этом заместитель гендиректора завышала стоимость товара.



Предположительно, ущерб организации оценивается в 21 миллион рублей.



Также сообщается, что в офисах «Донэнерго» прошли обыски и выемка документов.