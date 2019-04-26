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В Ростове задержали заместителя генерального директора «Донэнерго» Марину Нечепуренко

В Ростове задержали заместителя генерального директора «Донэнерго» Марину Нечепуренко
Правоохранители задержали заместителя генерального директора «Донэнерго» Марину Нечепуренко. По данным источника, она подозревается в превышении должностных полномочий.

Нечепуренко занималась в компании вопросами капитального строительства. По предварительным данным, она заключала договоры на поставку угля для «Донэнерго». При этом заместитель гендиректора завышала стоимость товара.

Предположительно, ущерб организации оценивается в 21 миллион рублей.

Также сообщается, что в офисах «Донэнерго» прошли обыски и выемка документов.

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