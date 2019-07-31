В Ростове возбудили дело в отношении мужчины, «заминировавшему» жд вокзал



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В Ростове возбудили уголовное дело в отношении мужчины, сообщившего о готовящемся взрыве на железнодорожном вокзале. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре 2 августа.



По данным надзорного ведомства, в июле текущего года в дежурную часть Ростовского управления МВД на транспорте поступил телефонный звонок от неизвестного мужчины. Звонивший утверждал, что на станции Ростов-Главный заложена бомба. На место выехали оперативные службы, в том числе взрывотехники и кинологи с собаками. Исследовав территорию, никаких взрывоопасных предметов специалисты не нашли.

- Сотрудниками Ростовского линейного управления МВД на транспорте личность звонившего установлена, - сообщили в прокуратуре. - Им оказался житель станицы Староминской Краснодарского края. В ходе опроса мужчина признал факт звонка и заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве.



В отношении кубанца возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве…». Мужчине грозит штраф в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.