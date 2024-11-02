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В Ростове водитель автобуса №4 протаранил БМВ из-за плохого самочувствия

В Ростове водитель автобуса №4 протаранил БМВ из-за плохого самочувствия
В Ростове-на-Дону водитель автобуса врезался в БМВ из-за плохого самочувствия. Авария произошла 2 ноября на улице Портовой, 431.

По предварительным данным, водитель «Лиаз» вез пассажиров по маршруту «ГПЗ-10 - Ц. рынок». В какой-то момент у него заболело сердце. Мужчина потерял управление и на полном ходу протаранил «БМВ», которым управлял 45-летний мужчина.

В момент ДТП в общественном транспорте находились 11 человек. К счастью, никто из них не пострадал.

В УГИБДД по Ростовской области добавили, что водителя автобуса доставили в медучреждение. Обстоятельства произошедшего уточняют.

Фото: СоцСети
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