Водитель автобуса пострадал в аварии на Западном в Ростове

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону водитель автобуса № 34 пострадал в ДТП. Авария произошла 19 марта около 11:30 на Западном.Предварительно, 63-летний мужчина за рулем «МАЗа» выполнял маршрут № 34 (Центральный рынок - ГПЗ № 10). На проспекте Коммунистическом, напротив дома № 44, он не успел притормозить перед автомобилями, стоящими у светофора. Автобус на полном ходу врезался в «Хонду». Легковушку отбросило на попутную «Киа Церато».Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, водителя общественного транспорта с травмами доставили в больницу.В момент ДТП в автобусе находились 10 пассажиров. К счастью, ни они, ни водители двух других автомобилей - участников аварии не пострадали.