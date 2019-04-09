В Ростове из-за Дельфийских игр ограничат движение на Театральной площади



Фото: Tut.by

Движение по Театральной площади в Ростове будет ограничено в период проведения Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог.



Так, ограничение будет вводиться в следующие дни и время:

19 апреля с 14 до 15:30 и с 18:30 до 20 часов;

20 апреля с 8 утра до 9:30 и с 14 часов до 15:30;

21 апреля с 8 утра до 9:30 и с 18:30 до 20:30;

22 апреля с 8 утра до 9:30 и с 18:30 до 20:30;

23 апреля с 8:30 до 10 и с 13 до 14:30.



Напомним, как сообщалось ранее, в этот же период временные ограничения движения будут вводить на улице Левобережной, а также на Западном и Восточном проездах вдоль «Ростов-Арены».