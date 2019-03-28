В центре Ростова ограничат движение транспорта во время проведения Дельфийских игр





В Ростове в конце апреля стартуют Восемнадцатые молодежные Дельфийские игры России. Из-за мероприятий, проходящих в рамках игр, в центре донской столицы на нескольких участках будет ограничено движение транспорта.



В разные часы ограничение будет вводиться с 19 по 23 апреля. Для транспорта в это время закроют Театральную площадь, улицу Левобережную на участке от Ворошиловского моста до Восточного проезда вдоль «Ростов Арены», а также на Западном и Восточном проездах вдоль стадиона.



Запрет будет действовать:

19 апреля с 7:00 до 00 часов;

20 апреля с 8:00 до 9:30;

21 апреля с 8: до 9:30;

21 апреля с 18:30 до 20:00;

22 апреля с 8:00 до 09:30;

22 апреля с 18:30 до 20:00;

23 апреля с 8:00 до 14:00 час.



Напомним, молодежные Дельфийские игры - это конкурсные и фестивальные состязания, которые проходят по 29 номинациям. В программе игр также мастер-классы, научно-практические и зрелищные мероприятия. Ежегодно в играх участвуют более 2000 талантливых детей и молодежи в возрасте от 10 до 25 лет из разных регионов России.



В Ростове игры будут проходить с 19 по 24 апреля.