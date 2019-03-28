Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В центре Ростова ограничат движение транспорта во время проведения Дельфийских игр

В центре Ростова ограничат движение транспорта во время проведения Дельфийских игр

В Ростове в конце апреля стартуют Восемнадцатые молодежные Дельфийские игры России. Из-за мероприятий, проходящих в рамках игр, в центре донской столицы на нескольких участках будет ограничено движение транспорта.

В разные часы ограничение будет вводиться с 19 по 23 апреля. Для транспорта в это время закроют Театральную площадь, улицу Левобережную на участке от Ворошиловского моста до Восточного проезда вдоль «Ростов Арены», а также на Западном и Восточном проездах вдоль стадиона.

Запрет будет действовать:
19 апреля с 7:00 до 00 часов;
20 апреля с 8:00 до 9:30;
21 апреля с 8: до 9:30;
21 апреля с 18:30 до 20:00;
22 апреля с 8:00 до 09:30;
22 апреля с 18:30 до 20:00;
23 апреля с 8:00 до 14:00 час.

Напомним, молодежные Дельфийские игры - это конкурсные и фестивальные состязания, которые проходят по 29 номинациям. В программе игр также мастер-классы, научно-практические и зрелищные мероприятия. Ежегодно в играх участвуют более 2000 талантливых детей и молодежи в возрасте от 10 до 25 лет из разных регионов России.

В Ростове игры будут проходить с 19 по 24 апреля.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.