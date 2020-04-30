В Октябрьском районе Ростова восстановили подачу воды
В Ростове-на-Дону устранили крупную аварию на водоводе. Жители Октябрьского района получили воду около 5 часов 5 мая.
Напомним, [url=http://]поломка произошла[/url] утром 4 мая в районе дома № 53 на улице Зоологической. На время ремонтных работ холодную воду отключили жителям СНТ «Донпоход», а также улиц 1-я Ноябрьская, 2-я Ноябрьская, Природная и Сентябрьская.
- Работы проводились на глубине шести метров под землёй, - сообщили в администрации Ростова-на-Дону. – Было принято решение о замене шестиметрового участка водовода диаметром 1 000 миллиметров.
На устранение коммунальной аварии ушли почти сутки. Запуск начали примерно в 4:00, через час вода уже была в квартирах ростовчан.