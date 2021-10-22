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В лесополосе Ростовской области нашли человеческие останки

В лесополосе Ростовской области нашли человеческие останки
В Ростовской области в лесополосе нашли человеческие останки. Мумифицированный труп мужчины обнаружили в районе поселка Красный Кут в субботу, 23 октября.

По информации собственного источника Rostov.ru, труп пролежал в лесополосе около полугода и за это время разложился. Сразу установить личность умершего не представилось возможности. Единственное, что известно, - это мужчина 45-55 лет, среднего телосложения, с отсутствующими верхними зубами.

- По предварительным данным, смерть наступила в результате асфиксии, - прокомментировал источник.

В день смерти был одет в джинсы, майку и сланцы. При себе у него был телефон. Возможно, благодаря ему установят личность умершего и обстоятельства его смерти.
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