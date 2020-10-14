В колонию Батайска бабушка принесла заключенному внуку наркотики в сигаретах

Заключенному исправительной колонии № 15 города Батайска пожилая женщина пыталась передать наркотики, спрятанные в сигаретах. Инцидент произошел 15 октября.Продуктовую передачу на имя одного из заключенных принесла 83-летняя женщина. В сигаретах, которые она принесла внуку, сотрудники режимного учреждения нашли наркотики. Там было 13 капсул желто-зеленого цвета с кристаллическим веществом массой около 12 граммов, предположительно наркотического содержания («соль»).- По данному факту проводится проверка, - уточнили в ведомстве. - Изъятое вещество и задержанная пенсионерка были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.