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В колонию Батайска бабушка принесла заключенному внуку наркотики в сигаретах

В колонию Батайска бабушка принесла заключенному внуку наркотики в сигаретах
Заключенному исправительной колонии № 15 города Батайска пожилая женщина пыталась передать наркотики, спрятанные в сигаретах. Инцидент произошел 15 октября.

Продуктовую передачу на имя одного из заключенных принесла 83-летняя женщина. В сигаретах, которые она принесла внуку, сотрудники режимного учреждения нашли наркотики. Там было 13 капсул желто-зеленого цвета с кристаллическим веществом массой около 12 граммов, предположительно наркотического содержания («соль»).

- По данному факту проводится проверка, - уточнили в ведомстве. - Изъятое вещество и задержанная пенсионерка были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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