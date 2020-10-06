В ЮФУ два факультета ушли на дистанционное обучение из-за коронавируса у преподавателей

В ЮФУ на «удаленку» перейдут два факультета. Информация об этом появилась 7 октября.Накануне в вузе были выявлены положительные тесты на коронавирусную инфекцию у нескольких преподавателей. Сами педагоги могли находиться в университете и контактировать с другими людьми, даже не подозревая о том, что стали переносчиками вируса.В связи с этим было принято решение изолировать два факультета, у которых эти преподаватели проводили занятия. Студенты физического факультета и Института социологии и регионоведения смогут вернуться в стены учебного заведения через 14 дней.За последнюю неделю в Ростовской области рекордное число заболевших растет с каждым днем. По состоянию на 1 октября за сутки заболели 205 жителей донского региона, а 7 октября это значение увеличилось до 255. Из-за напряженной ситуации с распространением коронавируса городские власти открыли третий ковидный госпиталь в одной из областных клинических больниц.Однако глава донского Минздрава Татьяна Быковская предупредила, что система здравоохранения может не выдержать роста заболеваемости опасным вирусом. Медики не способны уделять все внимание исключительно больным коронавирусом, так как, несмотря на вспышки эпидемии, люди продолжают страдать и другими болезнями.