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Участок земли рядом с Ворошиловским мостом в Ростове отдадут под строительство многоквартирного дома

Участок земли рядом с Ворошиловским мостом в Ростове отдадут под строительство многоквартирного дома
Фото: Regnum.ru
Ещё один участок в центре Ростова отдадут под многоквартирную застройку. На торги выставлена земля рядом с Ворошиловским мостом.

Соответствующая документация появилась на сайте администрации Ростова. В аренду отдаётся площадка на улице Донской, 46-50. Цена составляет 8,3 млн рублей в год. В пользование территорию планируется отдать на пять лет.

Земля имеет назначение – строительство многоквартирных домов и общественных объектов. Кадастровая стоимость участка составляет более 14,5 млн рублей.

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