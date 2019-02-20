Участок земли рядом с Ворошиловским мостом в Ростове отдадут под строительство многоквартирного дома



Фото: Regnum.ru

Ещё один участок в центре Ростова отдадут под многоквартирную застройку. На торги выставлена земля рядом с Ворошиловским мостом.



Соответствующая документация появилась на сайте администрации Ростова. В аренду отдаётся площадка на улице Донской, 46-50. Цена составляет 8,3 млн рублей в год. В пользование территорию планируется отдать на пять лет.



Земля имеет назначение – строительство многоквартирных домов и общественных объектов. Кадастровая стоимость участка составляет более 14,5 млн рублей.