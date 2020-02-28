Под суд отправятся два сотрудника администрации Белокалитвинского района



Суд рассмотрит дело двух сотрудников администрации Белокалитвинского района Ростовской области. Экс-замглавы по строительству, промышленности, транспорту и связи Алексей Должников и начальник отдела строительства, промышленности, транспорта и связи Михаил Кожанов обвиняются в служебном подлоге и злоупотреблениями должностными полномочиями.



Чиновники подписали документы о том, что коммерческая организация якобы установила котельные в двух детских садах. При этом они знали, что по факту работы не выполнялись. Обвиняемые перевели фирме девять миллионов рублей.



Также Михаил Кожанов заплатил организации два миллиона рублей за капитальный ремонт дороги между хуторами Голубинка и Казьминка. Ремонт в действительности также никто не делал. Чиновников задержали в марте 2019 года.



- В настоящее время собрана достаточная доказательная база, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области. - Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.