Семья из Ростовской области получила квартиру в новостройке благодаря поддержке депутата Госдумы Алексея Журавлева

Депутат Госдумы Алексей Журавлев помог семье получить жилье в Ростове. Благодаря поддержке Сергей и Рита Недопекины получили жилье в новом жилищном комплексе донской столицы взамен квартиры в ветхой двухэтажке на границе с Украиной.В рамках своего ежегодного выезда по городам страны Алексей Журавлев приехал в гости к Недопекиным, в их новую квартиру в микрорайоне Суворовском. В 2018 году депутат Госдумы помог решить семейству непростой квартирный вопрос.Супруги жили в старом многоквартирном доме, который был последним на границе Ростовской области и Украины, в посёлке Чертково. К тому же прямо возле дома проходила железная дорога. Когда в здание начали проводить коммуникации, оказалось, что из-за ж/д путей сделать это невозможно. Поэтому газ, свет и вывоз мусора предоставляла Украина. В далёком 1993 году люди пересекали границу спокойно, и никому даже в голову прийти не могло, что через два десятка лет это станет настоящей проблемой.С обострением военного конфликта на востоке Украины границу стало пересекать сложнее. В 2017 году обе стороны договорились отгородить территории по ж/д путям. Прямо за домом Недопекиных появился забор, за которым уже находилось другое государство. В итоге дом оказался в мертвой зоне – Украина не могла обслуживать коммуникации дома, а Россия не смогла провести свои из-за ж/д путей.Рита признается, что в доме жили пожилые люди и инвалиды, которым могла в любой момент понадобиться помощь. Но украинские медики ехать через границу не будут, а российским приходилось бы делать большой крюк. О доме-«призраке» со всеми его проблемами рассказали на одном из федеральных каналов.Депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев увидел сюжет и решил помочь дончанам обрести спокойную жизнь. Он приехал в Чертково, пообщался с жильцами, после чего направил региональным и федеральным властям несколько депутатских запросов с требованием переселить граждан из опасной зоны.По словам депутата, местные власти и губернатор Ростовской области сразу откликнулись на проблему людей и помогли в кратчайшие сроки ее решить.- Исполнительная власть Ростовской области сработала хорошо, выполнила обязательства на сто процентов. Сегодня я своими глазами посмотрел на то, как идут дела у семьи, и просто радостно на душе: довольные, счастливые, живут там, где хотели жить.По программе расселения Недопекины могли выбрать по соответствующей цене дом в любом городе страны. Глава семейства родом из Ростова, поэтому пара и решила обосноваться в донской столице. Супруги переехали в один из новых развивающихся микрорайонов города – Суворовский. Недопекины признались Алексею Журавлеву, что все проблемы позади и они полностью довольны своим жильём.В ходе своего визита в Ростов депутат Госдумы встретился с жителями, чтобы обсудить насущные проблемы. Ростовчане выразили обеспокоенность состоянием реки Дон, а также обсудили проблемы сферы здравоохранения и работу ливневок.