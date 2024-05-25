С 1 июня в Ростовской области разрешат охотиться на кабана

Фото: Ростов ру.

С 1 июня текущего года в Ростовской области открывается сезон охоты на кабана. Такие сроки обозначены в правилах охоты в донском регионе в 2024 году.Согласно предложенным условиям на все группы кабанов по полу и возрасту можно охотиться до 28 февраля 2025 года. Кроме того, до 20 июня открыта охота на взрослого самца европейской косули. Между тем охота на прочую дичь продолжает оставаться запрещенной.Необходимо отметить, что в Ростовской области функционируют 232 охотничьих хозяйства. Самые привлекательные для охотников районы: Боковский, Дубовский, Верхнедонской и другие.