Ростовская область вносит вклад в будущее образования России до 2040 года

— Процесс создания федерального документа включает определение долгосрочных целей и ключевых ориентиров развития, позволяющих системе образования эффективно отвечать на вызовы времени и запросы общества, — подчеркнул первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. — Ранее со специалистами всех уровней образования, а также учащимися школ, колледжей, вузов и представителями родительского сообщества мы уже прорабатывали вопросы вызовов системы образования и вели работу по разработке перечня мероприятий, направленных на сохранение лучших образовательных практик. Предлагаю ознакомиться с данными результатами.

— Особенность разрабатываемой стратегии заключается в том, что это первый в истории современной России долгосрочный план развития образования, охватывающий все его уровни. По всей стране над ним работают эксперты, руководители, учителя, ученые, представители профильных некоммерческих организаций, бизнеса и госкорпораций, — сказал Игорь Гуськов. — В перспективе до 2040 года мы должны создать такую систему образования, которая будет готова к любым вызовам и сможет обеспечить высокий уровень знаний и компетенций учащихся. Это потребует от нас постоянного совершенствования, внедрения новых технологий и методов обучения, а также тесного сотрудничества с крупнейшими предприятиями, вузами и другими регионами.

Фото: Правительство РО

В Институте развития образования прошло заседание совета по образованию при губернаторе Ростовской области. Участники мероприятия обсуждали предложения для Стратегии развития образования России до 2040 года.Первый заместитель губернатора Игорь Гуськов отметил, что стратегия определяет долгосрочные цели образования, чтобы отвечать на вызовы времени.На заседании выступили представители разных уровней образования: общего, среднего профессионального, высшего и дополнительного. Они рассмотрели различные инициативы: стажировки для преподавателей, систему поощрений для работодателей, разработку образовательных игр, психолого-педагогическую подготовку учителей и мониторинг взаимодействия вузов с экономикой.Особое внимание уделили подготовке педагогов, повышению их квалификации и улучшению условий труда. Цель — создать систему образования, готовую к любым вызовам и обеспечивающую высокий уровень знаний.