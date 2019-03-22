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Ростовчанка просит установить информационные табло на остановках

Ростовчанка просит установить информационные табло на остановках

Ростовчанка просит установить специальные информационные таблички на остановках Донской столицы. Инициатива появилась на популярном городском портале.

В связи с многочисленными проблемами в работе общественного транспорта ростовчане публикуют свои предложения по улучшению ситуации. Так Валерия Ивашкина написала, что на остановках нужно установить информационные табло с расписанием автобусов.

- Чтобы обкатать систему стоит поставить устройства хотя бы в центре города, - отметила активистка.

Стоит отметить, что в Ростове-на-Дону все еще «буксует» транспортная реформа, которая началась в конце 2018 года. Житель донской столице постоянно жалуются на проблемы в работе автобусов и маршруток. Многие отмечают неудобные маршруты и недобросовестных перевозчиков, которые держат свои автомобили в плохом состоянии. Кроме того, население жалуется, что по вечерам невозможно дождаться по отдаленных частей города. Однако администрация не всегда согласна с жителями и имеет свое мнению на результаты транспортной реформы.

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