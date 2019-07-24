Правительство Ростовской области купит запчасти для иномарок на 3,5 млн рублей



На запчасти для иномарок правительство Донского региона потратит 3,5 миллионов рублей. Согласно документации на сайте госзакупок, поставщик должен предоставить 637 деталей для машин «Тойота». Заказчиком является Государственное унитарное автотранспортное предприятие Ростовской области.



Для иномарок нужны подушки безопасности, двери, бамперы, амортизаторы и многое другое. Все детали должны быть оригинальными. Поставку нужно осуществить в течение десяти дней после подписания контракта.



Напомним, ранее в правительстве закупили 25 иномарок на сумму 71,2 миллиона рублей.