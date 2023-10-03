Пожар на складе в Ростове потушили

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове потушили пожар на мебельном складе. На борьбу с огнем у спасателей ушло почти три часа.Напомним, возгорание случилось вечером 2 октября на улице Шоссейной. Загорелся склад, на котором хранилась мебель. Спустя час площадь возгорания выросла до 500 квадратных метров. Огнеборцам понадобилось три часа, чтобы потушить возгорание.После случившегося прокуратура Ростовской области назначила проверку соблюдения требований пожарной безопасности. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования.Если окажется, что к пожару причастны сотрудники склада, они понесут ответственность.