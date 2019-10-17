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На границе в Ростовской области задержали педофила, скрывшегося из-под надзора

На границе в Ростовской области задержали педофила, скрывшегося из-под надзора
В Ростовской области на границе с Украиной задержали 36-летнего педофила. Подозреваемый скрылся из-под надзора.

В январе 2018 года уроженец Краснодарского края Андрей У. был помещён под надзор на девять лет – до 31 декабря 2027 года. Надзор был назначен после того, как мужчина освободился из тюрьмы. Он отбывал наказание за изнасилование 6-летней девочки, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. В местах заключения осуждённый находился 14 лет.
- Однако вскоре после освобождения задержанный уклонился от административного надзора, - рассказал источник Rostov.ru. – По месту жительства он не появлялся.

Осуждённого объявили в федеральный розыск. 19 октября его задержали на границе с Украиной в Ростовской области. Мужчина пытался нелегально пересечь кордон и скрыться на территории соседнего государства.

Задержанного передали правоохранительным органам Краснодарского края.

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