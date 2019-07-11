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Ломая стены: ростовский художник открыл выставку, посвящённую ужасам войны и группе Pink Floyd

Ломая стены: ростовский художник открыл выставку, посвящённую ужасам войны и группе Pink Floyd
В Ростовском областном музее изобразительных искусств художник Виталий Щербак открыл выставку «Пинк Флойд. Обратная сторона «Стены». Экспозиция приурочена к 40-летию выхода альбома The WALL группы Pink Floyd. Её тема: «Нет войне. Нет фашизму» призывает людей ненадолго остановиться и понять, что никакая война – холодная, горячая или информационная – не сделает людей богаче или счастливее. Война – это ужас, трагедия, бесконечный страх и больше ничего.

На подготовку выставки у Виталия было всего два месяца – работа началась на майских праздниках. Первым появилось разборное панно размером три на пять метров. На нём изображён фрагмент из кинокартины, ставшей видеоадаптацией альбома.

Ломая стены: ростовский художник открыл выставку, посвящённую ужасам войны и группе Pink Floyd

Все песни его связаны одной темой – главный герой Пинк окружён стеной, состоящей из его страхов. Один кирпич – потеря отца во время Второй мировой войны, второй – травля в школе со стороны учителей, третий – неудачный брак и так далее. Идея художника – показать, что находится снаружи этой стены.

- По обеим сторонам панно висят флаги с эмблемой – два скрещенных молотка. Для меня их сшила местная портниха. Когда я забирал заказ, она рассказала, как, будучи студенткой, потратила последние деньги, чтобы купить билет на концерт Pink Floyd в Москве, - рассказал Виталий. – Мне показалось это очень хорошим знаком.

Ломая стены: ростовский художник открыл выставку, посвящённую ужасам войны и группе Pink Floyd

Экспозиция собиралась буквально по крупицам – холсты, манекены, одежда, флаги. Чёрная фигура, стоящая в углу и держащая в руке рупор, олицетворяет зло, диктат и само явление фашизма.

Ломая стены: ростовский художник открыл выставку, посвящённую ужасам войны и группе Pink Floyd

В противостояние ему почти в центре зала сидит белый человек, уставившись в экран телевизора, – там бесконечно крутят антивоенный фильм.

Эта сидящая в кресле фигура выполнена из папье-маше. Жена Виталия около месяца кропотливо работала над её созданием. Сначала человек получился стоящий, с прямыми ногами. Потом конечности отрезались и переклеивались, чтобы посадить фигуру в кресло.

Ломая стены: ростовский художник открыл выставку, посвящённую ужасам войны и группе Pink Floyd

На стене позади телевизора висит холст с красной надписью «STOP!». В центре её – крик, окружённый кадрами военных времён.

- Для меня, как и для многих, это очень тяжёлая тема. Было нелегко с ней работать, видите, выставка выполнена в стиле «нуар» - это что-то тёмное, давящее, жуткое. На снимках немецкие солдаты жгут книги, разрушают памятники. Посмотрите, страшно ведь становится, когда видишь фюрера, стоящего над своей армией, когда видишь эти детские лица, выглядывающие из окопа. К сожалению, сегодня война никуда не делась. Мы постоянно слышим о вспыхивающих конфликтах в разных точках мира.

Ломая стены: ростовский художник открыл выставку, посвящённую ужасам войны и группе Pink Floyd

Практически каждый элемент инсталляции выполнен вручную, даже колючая проволока, на конце которой цветёт белая роза – символ надежды.

- Экспозиция будет работать до 29 июля, и я планирую её дополнять – в мастерской стоят несколько работ, которым суждено стать экспонатами. Выставка гибкая, пусть каждый новый посетитель видит то, чего не увидел предыдущий. После мне бы хотелось провезти её по другим городам.
Ломая стены: ростовский художник открыл выставку, посвящённую ужасам войны и группе Pink FloydЛомая стены: ростовский художник открыл выставку, посвящённую ужасам войны и группе Pink FloydЛомая стены: ростовский художник открыл выставку, посвящённую ужасам войны и группе Pink FloydЛомая стены: ростовский художник открыл выставку, посвящённую ужасам войны и группе Pink FloydЛомая стены: ростовский художник открыл выставку, посвящённую ужасам войны и группе Pink FloydЛомая стены: ростовский художник открыл выставку, посвящённую ужасам войны и группе Pink FloydЛомая стены: ростовский художник открыл выставку, посвящённую ужасам войны и группе Pink FloydЛомая стены: ростовский художник открыл выставку, посвящённую ужасам войны и группе Pink Floyd

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