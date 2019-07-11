Ломая стены: ростовский художник открыл выставку, посвящённую ужасам войны и группе Pink Floyd



В Ростовском областном музее изобразительных искусств художник Виталий Щербак открыл выставку «Пинк Флойд. Обратная сторона «Стены». Экспозиция приурочена к 40-летию выхода альбома The WALL группы Pink Floyd. Её тема: «Нет войне. Нет фашизму» призывает людей ненадолго остановиться и понять, что никакая война – холодная, горячая или информационная – не сделает людей богаче или счастливее. Война – это ужас, трагедия, бесконечный страх и больше ничего.



На подготовку выставки у Виталия было всего два месяца – работа началась на майских праздниках. Первым появилось разборное панно размером три на пять метров. На нём изображён фрагмент из кинокартины, ставшей видеоадаптацией альбома.







Все песни его связаны одной темой – главный герой Пинк окружён стеной, состоящей из его страхов. Один кирпич – потеря отца во время Второй мировой войны, второй – травля в школе со стороны учителей, третий – неудачный брак и так далее. Идея художника – показать, что находится снаружи этой стены.



- По обеим сторонам панно висят флаги с эмблемой – два скрещенных молотка. Для меня их сшила местная портниха. Когда я забирал заказ, она рассказала, как, будучи студенткой, потратила последние деньги, чтобы купить билет на концерт Pink Floyd в Москве, - рассказал Виталий. – Мне показалось это очень хорошим знаком.







Экспозиция собиралась буквально по крупицам – холсты, манекены, одежда, флаги. Чёрная фигура, стоящая в углу и держащая в руке рупор, олицетворяет зло, диктат и само явление фашизма.







В противостояние ему почти в центре зала сидит белый человек, уставившись в экран телевизора, – там бесконечно крутят антивоенный фильм.



Эта сидящая в кресле фигура выполнена из папье-маше. Жена Виталия около месяца кропотливо работала над её созданием. Сначала человек получился стоящий, с прямыми ногами. Потом конечности отрезались и переклеивались, чтобы посадить фигуру в кресло.







На стене позади телевизора висит холст с красной надписью «STOP!». В центре её – крик, окружённый кадрами военных времён.



- Для меня, как и для многих, это очень тяжёлая тема. Было нелегко с ней работать, видите, выставка выполнена в стиле «нуар» - это что-то тёмное, давящее, жуткое. На снимках немецкие солдаты жгут книги, разрушают памятники. Посмотрите, страшно ведь становится, когда видишь фюрера, стоящего над своей армией, когда видишь эти детские лица, выглядывающие из окопа. К сожалению, сегодня война никуда не делась. Мы постоянно слышим о вспыхивающих конфликтах в разных точках мира.







Практически каждый элемент инсталляции выполнен вручную, даже колючая проволока, на конце которой цветёт белая роза – символ надежды.



- Экспозиция будет работать до 29 июля, и я планирую её дополнять – в мастерской стоят несколько работ, которым суждено стать экспонатами. Выставка гибкая, пусть каждый новый посетитель видит то, чего не увидел предыдущий. После мне бы хотелось провезти её по другим городам.

