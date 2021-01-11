Из-за сильного снегопада на трех участках трассы в Ростовской области ограничили движение
В Ростовской области из-за непогоды ограничили движение пассажирского транспорта. Об этом сообщили 13 января.
Из-за порывистого ветра, снегопада и недостаточной видимости на дорогах автобусам и маршруткам запрещено передвигаться по некоторым участкам трасс. В их числе автодороги Морозовского района Морозовск-Цимлянск-Волгодонск (с 0-го по 62-й километр) и Кашары-Первомайское-Милютинская-Морозовск (с 48-го по 113-й километр). Также перекрыта трасса Кашарского района Кашары-Первомайская-Милютинская-Морозовск с 0-го по 48-й километр.
Вероятно, именно на этих участках чаще всего в непогоду случаются ДТП. Чтобы не подвергать опасности жизнь пассажиров общественный транспорт временно будет объезжать запрещенные отрезки пути.
Ранее на трассе М4-Дон опрокинулся автобус с 15 пассажирами. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.
Автоинспекция рекомендует придерживаться правил ПДД во избежание трагедий на дорогах.