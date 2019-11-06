Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Икону, написанную заключённым из Ростовской области, отправили на всероссийский конкурс

Икону, написанную заключённым из Ростовской области, отправили на всероссийский конкурс
Заключённый из Ростовской области написал икону, завоевавшую звание лучшей работы в регионе. Изображение Дмитрия Донского, написанное Александром Чурсиным, отправится на всероссийский конкурс «Канон».

Мужчина отбывает срок в исправительной колонии города Каменск-Шахтинского. Его осудили на три года, за то, что в ходе пьяной драки он ударил ножом обидчика.

В региональном этапе конкурса принимали участие 12 работ, написанных осуждёнными. Они изображали святых в разных стилях иконописи. Работы принимали в трёх номинациях: храмовая, аналойная, и домашняя иконы. Главными критериями оценки были способ и техника написания.

Лучшую региональную работу 7 ноября выбрали священнослужители, принимающие участие в заседании секции отдела тюремного служения Донской митрополии. Это стала работа Александра Чурсина. Мужчина является выпускником художественного училища имени Грекова. Он писал портреты героев СССР и передовиков производства, помогал восстановить храм Покрова Пресвятой Богородицы в Шахтах.

Как рассказал заключённый, узнав о конкурсе, он сам предложил администрации колонии принять в нём участие. Изучив историю князя Дмитрия Донского, он приступил к работе. На написание иконы ушло более месяца.

Финальный этап конкурса «Канон» пройдёт в январе 2020 года в Москве во время Рождественских чтений.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.