Икону, написанную заключённым из Ростовской области, отправили на всероссийский конкурс



Заключённый из Ростовской области написал икону, завоевавшую звание лучшей работы в регионе. Изображение Дмитрия Донского, написанное Александром Чурсиным, отправится на всероссийский конкурс «Канон».



Мужчина отбывает срок в исправительной колонии города Каменск-Шахтинского. Его осудили на три года, за то, что в ходе пьяной драки он ударил ножом обидчика.



В региональном этапе конкурса принимали участие 12 работ, написанных осуждёнными. Они изображали святых в разных стилях иконописи. Работы принимали в трёх номинациях: храмовая, аналойная, и домашняя иконы. Главными критериями оценки были способ и техника написания.



Лучшую региональную работу 7 ноября выбрали священнослужители, принимающие участие в заседании секции отдела тюремного служения Донской митрополии. Это стала работа Александра Чурсина. Мужчина является выпускником художественного училища имени Грекова. Он писал портреты героев СССР и передовиков производства, помогал восстановить храм Покрова Пресвятой Богородицы в Шахтах.



Как рассказал заключённый, узнав о конкурсе, он сам предложил администрации колонии принять в нём участие. Изучив историю князя Дмитрия Донского, он приступил к работе. На написание иконы ушло более месяца.



Финальный этап конкурса «Канон» пройдёт в январе 2020 года в Москве во время Рождественских чтений.