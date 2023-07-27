Глава СКР взял на контроль дело о гибели мальчика в ростовском аквапарке
Глава СК России поручил доложить о расследовании гибели мальчика в аквапарке Ростова. Доклад Александру Бастрыкину предоставит глава СУ СКР по Ростовской области Аслан Хуаде.
Жуткая трагедия случилась в аквапарке «Осьминожек» 26 июля. В тот вечер 4-летний мальчик с родителям отдыхал в развлекательном комплексе на бульваре Комарова. Малыш на какое-то время оказался без присмотра взрослых. Купаясь в бассейне, он потерял сознание и погрузился в воду.
Специалисты пытались реанимировать ребенка, но было поздно. Мальчик скончался на глазах у десятков очевидцев.
По факту страшного происшествия возбудили уголовное дело по статье «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ход расследования взял на контроль глава СКР.
Теперь аквапарк ждут многочисленные проверки. Кого привлекут к ответственности за гибель ребенка, пока неизвестно.