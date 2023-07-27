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Глава администрации Ростова прокомментировал смерть ребенка в аквапарке

Глава администрации Ростова прокомментировал смерть ребенка в аквапарке
Глава администрации Ростова прокомментировал смерть четырехлетнего ребенка. Происшествие случилось 26 июля в аквапарке «Осьминожек».

- Сотрудниками администрации совместно с компетентными органами будут проведены проверки общественных мест с открытыми бассейнами на наличие мер безопасности: спасителей, медицинских работников, - сообщил Алексей Логвиненко.

Напомним, что мальчик вместе с семьей отдыхал в аквапарке на бульваре Комарова 27/37. Малыш на какое-то время оказался без присмотра родителей. Купаясь в бассейне, он потерял сознание и погрузился в воду. Через какое-то время отдыхающие заметили ребенка и вызвали врачей. Специалисты не смогли сохранить жизнь несовершеннолетнему.

После ЧП все посетители разошлись, а на место приехали правоохранительные органы. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка.
Фото: Гугл Карты
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