Глава администрации Ростова прокомментировал смерть ребенка в аквапарке

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Глава администрации Ростова прокомментировал смерть четырехлетнего ребенка. Происшествие случилось 26 июля в аквапарке «Осьминожек».- Сотрудниками администрации совместно с компетентными органами будут проведены проверки общественных мест с открытыми бассейнами на наличие мер безопасности: спасителей, медицинских работников, - сообщил Алексей Логвиненко., что мальчик вместе с семьей отдыхал в аквапарке на бульваре Комарова 27/37. Малыш на какое-то время оказался без присмотра родителей. Купаясь в бассейне, он потерял сознание и погрузился в воду. Через какое-то время отдыхающие заметили ребенка и вызвали врачей. Специалисты не смогли сохранить жизнь несовершеннолетнему.После ЧП все посетители разошлись, а на место приехали правоохранительные органы. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка.