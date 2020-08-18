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Дончане смогут регистрировать авто в МФЦ

Дончане смогут регистрировать авто в МФЦ
Жители Дона смогут регистрировать свои автомобили в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ), сообщает сайт правительства. Соответствующий разрешающий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Чтобы сделать сервис доступным, к работе придется привлечь сотрудников МВД. Но с ними автомобилисты будут иметь дело только на этапе осмотра машины. Принимать заявления и выдавать готовые документы будут сотрудники МФЦ.

Отметим, что услугой можно будет воспользоваться только в центрах с нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.

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