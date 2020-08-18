Дончане смогут регистрировать авто в МФЦ

Жители Дона смогут регистрировать свои автомобили в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ), сообщает сайт правительства. Соответствующий разрешающий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Чтобы сделать сервис доступным, к работе придется привлечь сотрудников МВД. Но с ними автомобилисты будут иметь дело только на этапе осмотра машины. Принимать заявления и выдавать готовые документы будут сотрудники МФЦ.Отметим, что услугой можно будет воспользоваться только в центрах с нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.