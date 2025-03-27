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Антонину Пшеничную назначили на должность министра ЖКХ Ростовской области

Антонину Пшеничную назначили на должность министра ЖКХ Ростовской области
Антонину Пшеничную назначили на должность министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь 27 марта в своем телеграм-канале.

Антонина Пшеничная родилась в селе Кулешовка Азовского района. Она имеет экономическое и юридическое образование. Ее профессиональный путь начался в муниципальных учреждениях Азова и Азовского района.

После этого она работала заместителем главы администрации Азова.

С 2020 года Антонина Пшеничная возглавляла управление развития коммунального комплекса Министерства ЖКХ Ростовской области. В 2021 году она была назначена заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства региона.

С ноября 2024 года временно исполнял обязанности министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.
Фото: тг-канал Юрия Слюсаря
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