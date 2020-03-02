сНежная буря надвигается на Ростов-на-Дону



Совсем скоро, с 18 по 22 марта, легендарное «сНежное шоу» Славы Полунина, которое уже больше 25 лет странствует по миру, посетит Ростов-на-Дону, чтобы окутать зрителей снежной нежностью, дать погрузиться в атмосферу сказки и снова почувствовать себя ребенком.



Что же такое «сНежное шоу» Славы Полунина и почему оно покорило весь мир? Это, прежде всего, особый мир из света, удивительных декораций и спецэффектов и, конечно, потрясающей игры клоунов на сцене. Он словно охватывает паутиной всё пространство зала, где происходит представление. И эта паутина реальна, она опускается со сцены на зрителей, и они тянут её, окутывая весь зал.



Так же накрывает его и искусственный снег, который то усиливается, то ослабевает, то сдувается ветром, то ложится шапками на зрителей и клоунов.



Эта снежная сказка рассказывает о простых чувствах: о маленьком человеке, который противостоит большому миру, о ребёнке, который остаётся жить в каждом из нас в любом возрасте. Кто-то приходит на такое шоу для того, чтобы просто насладиться зрелищем, кто-то старается найти смысл и разобраться в собственных чувствах. И тем, и другим Полунин, как волшебник, исполняет желаемое.



Клоуны в «сНежном шоу» не ограничиваются рамками сцены. Они активно выходят в зал и даже бегают по спинкам кресел. Такое взаимодействие позволяет публике буквально с первых минут представления оказаться как бы внутри представления и стать его частью.



В роли желтого клоуна - Роберт Саральп, Дима Меращи.



Билеты уже сейчас продаются на главном сайте шоу SLAVASNOWSHOW.RU и в кассах театра драмы им. М. Горького.



Вы сможете заказать билеты ежедневно с 9:00 до 20:00 по телефону: 8-800-777-50-47.



Наши интерактивные операторы расскажут вам о шоу и помогут подобрать билеты.

Наличие билета для ребенка обязательно!



Возрастное ограничение - 6+.