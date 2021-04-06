Легко ли давать прогнозы на спортивные события?

Да, легко. Если зайти в популярную социальную сеть или посетить сайт доморощенных капперов, то сложится впечатление, что прогнозы на предстоящий футбольный или хоккейный матч не дает только ленивый. Кругом эксперты, аналитики и беттеры, не делающие ошибок и зарабатывающие миллионы на заключении спортивных пари.Реальность, однако, несколько отличается от показной оболочки. Прогнозы действительно давать легко, а вот делать, хотя бы иногда, достоверные прогнозы, давать прогнозы, основанные на объективных факторах, это уже гораздо сложнее. Иначе букмекеры давно бы обанкротились.Хороший прогнозист – это человек, способный анализировать комплекс данных, не только несколько объективных критериев, но и подноготную спортивной дисциплины, косвенные и не афишируемые факторы. Это требует навыков, опыта, подготовки, критического мышления и определенной интуиции, таланта в конце концов. Стоит ли говорить, что людей с набором таких качеств не так уж и много, а тех, которые готовы делиться своими прогнозами – еще меньше.С другой стороны, опытный прогнозист – это не провидец и не шарлатан, уверяющий, что его прогнозы обязательно сбудутся. Спортивный аналитик на своем опыте знает, что такое череда непредвиденных ситуаций, форс-мажор на поле, что-то неучтенное в ходе анализа – и вот уже прогноз становится неактуальным, а исход кардинально противоположным. Недаром многие опытные прогнозисты никогда не заключают пари на деньги, понимая высокую вероятность ошибки даже в, казалось бы, верняковых матчах, что на дистанции дает дополнительноепреимущество тем же букмекерам.Поэтому если кто-то уверяет вас в гарантированном исходе, обещает заработок на ставках и «железные» прогнозы без риска – перед вами мошенник или просто самоуверенный новичок, которого в самом скором времени ждет неприятное разочарование. Интересно, но прогнозы дают не только профессиональные аналитики, но и сами спортсмены, в том числе бывшие игроки сборных, титульные профессионалы в своей дисциплине, известные еще со времен СССР тренера. Некоторые из них публикуют свои обзоры предстоящих матчей на сайтеНе менее интересно, что у известных прогнозистов на страницах ресурса есть открытая статистика удачных и ошибочных прогнозов. И далеко не у всех дела идут «в плюс». Что еще раз подтверждает: даже имея колоссальный опыт и зная о футболе, хоккее, боксе не понаслышке всё или почти всё, давать правильные прогнозы на дистанции крайне сложно.