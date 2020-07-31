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В Ростовской области водитель легковушки погиб, врезавшись в магазин автозапчастей

В Ростовской области водитель легковушки погиб, врезавшись в магазин автозапчастей
В Ростовской области 32-летний мужчина стал жертвой ДТП. Происшествие случилось около 5 часов утра 1 августа в Красном Сулине.

Водитель «ВАЗ-11193» ехал по улице Придорожной. Около местного магазина автозапчастей он не справился с управлением и врезался в стену магазина. Удар пришелся на сторону водителя.

- В результате аварии 32-летний шофер скончался, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Неустановленный пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.

Устанавливают личность пострадавшего. Предположительно, водитель потерял управление, отвлекшись на телефон.

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