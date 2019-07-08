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В Ростовской области виновник ДТП, при котором погиб ребёнок, избежал уголовной ответственности

В Ростовской области виновник ДТП, при котором погиб ребёнок, избежал уголовной ответственности
Виновник смертельного ДТП, произошедшего в Ростовской области, избежал уголовной ответственности. Об этом сообщается на сайте Матвеево-Курганского районного суда.

Происшествие случилось 17 ноября 2018 года. Евгений вместе с женой Юлией и маленькой дочкой ехали по трассе Матвеев Курган — Екатериновка. Машина была неисправна, и ею нельзя было пользоваться, но водитель, судя по всему, думал, что его «пронесёт». К тому же он не выбрал безопасную скорость, в результате чего потерял управление и выскочил на встречную полосу. Там он столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ. От удара легковушку отбросило в кювет. В результате ДТП пятилетняя дочь Евгения и Юлии скончалась на месте.
В Ростовской области виновник ДТП, при котором погиб ребёнок, избежал уголовной ответственности
В отношении водителя было возбуждено уголовное дело «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Его супруга, будучи потерпевшей стороной, подала в суд ходатайство о прекращении уголовного дела. Евгения освободили от уголовной ответственности.

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