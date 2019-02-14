В Ростовской области при возгорании в доме погиб 44-летний мужчина



В Шахтах Ростовской области при возгорании в доме погиб 44-летний мужчина. Пожар произошел 15 февраля около 17 часов на улице Телеграфной.



Известно, что огонь охватил один из частных домов. В ликвидации пожара приняли участие 11 сотрудников и три единицы техники. Однако пламя успело уничтожить 24 квадратных метра.



– В результате возгорания погиб 44-летний мужчина. К пожару могло привести неосторожное обращение с огнем, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.