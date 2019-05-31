Под Ростовом автобус врезался в грузовик: пострадали девять человек



В Аксайском районе на трассе М-4 «Дон» автобус с пассажирами врезался в грузовик. Авария произошла 2 июня примерно в 13:30.



По предварительной информации, 37-летний водитель автобуса столкнулся с грузовиком «МАН», который остановился перед «зеброй», чтобы пропустить пешеходов. Следом автобус по касательной задел стоящие автомобили «Киа Рио» и грузовой «Рено».

- В ДТП травмы получили девять человек, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – На месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Обстоятельства аварии уточняются.

