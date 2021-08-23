В Ростовской области на глазах у родителей четырехлетний ребенок погиб в ДТП

В селе Дубовское произошла страшная трагедия - на глазах у родителей в ДТП погиб четырехлетний мальчик. Авария произошла около 18 часов 25 августа на улице Первомайской.По предварительным данным, семья с четырехлетним сынишкой прогуливалась по улице. В какой-то момент взрослые отвлеклись, а любопытный кроха пошел к дороге. В этот момент по улице ехал 37-летиний мужчина за рулем «Фольксвагена». Из-за густой растительности на обочине он не увидел малыша, который уже вышел на проезжую часть. Столкновения избежать не удалось.- От полученных травм ребенок скончался на месте, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.