В Ростовской области ищут двух пропавших подростков. Максим Павлюк и Леонид Шалунов не выходят на связь с 24 июля.Обеспокоенные родственники обратились в полицию, к волонтёрам и СМИ с просьбой о помощи. Изначально подростков искали только в Краснодарском крае. Сейчас появилась информация о том, что они могут находится в Ростовской области.Оба парня худощавые. У Максима нет волос на голове, кроме того, там располагается шрам от ожога. Он был одет в жёлтую футболку, чёрный спортивный костюм и шлёпанцы. У Леонида волосы русые. Они одет во всё тёмное: спортивные штаны, кофта - а также в серые кроссовки.Если вы вдруг где-то увидите Максима, Леонида или обоих, обязательно сообщите в местное отделение полиции, по номеру 112, 8(938)512-98-04 или 8(800)700-54-52.