Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области ищут двух пропавших подростков

В Ростовской области ищут двух пропавших подростков

В Ростовской области ищут двух пропавших подростков. Максим Павлюк и Леонид Шалунов не выходят на связь с 24 июля.

Обеспокоенные родственники обратились в полицию, к волонтёрам и СМИ с просьбой о помощи. Изначально подростков искали только в Краснодарском крае. Сейчас появилась информация о том, что они могут находится в Ростовской области.

Оба парня худощавые. У Максима нет волос на голове, кроме того, там располагается шрам от ожога. Он был одет в жёлтую футболку, чёрный спортивный костюм и шлёпанцы. У Леонида волосы русые. Они одет во всё тёмное: спортивные штаны, кофта - а также в серые кроссовки.

Если вы вдруг где-то увидите Максима, Леонида или обоих, обязательно сообщите в местное отделение полиции, по номеру 112, 8(938)512-98-04 или 8(800)700-54-52.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.