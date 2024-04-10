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В Ростове водитель кроссовера насмерть сбил насмерть пешехода

В Ростове водитель кроссовера насмерть сбил насмерть пешехода
В Ростове-на-Дону водитель кроссовера сбил насмерть пешехода. Трагедия произошла в микрорайоне Александровке около 04:30.

Предварительно, 48-летний водитель китайского кроссовера «Фав Бестун»двигался по улице Берберовской. Недалеко от парка «Вересаево» дорогу в неположенном месте решил перебежать мужчина. Водитель машины нажал на «тормоз», но не успел. От сильного удара пешехода отбросило на несколько метров в сторону.

На место аварии прибыли сотрудники «скорой». Однако им оставалось лишь констатировать смерть человека.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что личность погибшего устанавливают. Предположительно, на вид ему около 50 лет.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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