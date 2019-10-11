В Ростове свадебный кортеж заблокировал движение, чтобы жених станцевал



Свадебный кортеж стал причиной пробки в выходной день в Ростове. Дорожный инцидент произошёл в субботу, 12 октября, в районе площади 2-й Пятилетки.



Как рассказали очевидцы, праздничный кортеж перегородил две полосы движения. Затем из машины вышел счастливый жених и пустился в пляс. Проезд на этом участке оказался практически парализован. За считанные минуты образовалась пробка.



Водителям пришлось простоять без движения порядка 15-20 минут. Неудивительно, что выходка молодожёнов на загруженной магистрали, соединяющей несколько районов города, вызвала возмущение.

- Максимум, который себе позволяли нормальные свадьбы, - это, когда первая машина перекрывала на перекрестке движение, чтобы сохранить целостность кортежа, - пишут пользователи соцсети, где появилось видео инцидента. - И все относились с пониманием. Но если перекрывают движение на той полосе, где двигался сам кортеж, это уже беспредел.



Нашлись и те, кто лояльно отнесся к такому публичному озорству. Ростовчане призвали земляков не быть такими злыми, отметив, что у водителей была возможность медленно, но двигаться по третьей полосе.