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В Ростове свадебный кортеж заблокировал движение, чтобы жених станцевал

В Ростове свадебный кортеж заблокировал движение, чтобы жених станцевал
Свадебный кортеж стал причиной пробки в выходной день в Ростове. Дорожный инцидент произошёл в субботу, 12 октября, в районе площади 2-й Пятилетки.

Как рассказали очевидцы, праздничный кортеж перегородил две полосы движения. Затем из машины вышел счастливый жених и пустился в пляс. Проезд на этом участке оказался практически парализован. За считанные минуты образовалась пробка.

Водителям пришлось простоять без движения порядка 15-20 минут. Неудивительно, что выходка молодожёнов на загруженной магистрали, соединяющей несколько районов города, вызвала возмущение.
- Максимум, который себе позволяли нормальные свадьбы, - это, когда первая машина перекрывала на перекрестке движение, чтобы сохранить целостность кортежа, - пишут пользователи соцсети, где появилось видео инцидента. - И все относились с пониманием. Но если перекрывают движение на той полосе, где двигался сам кортеж, это уже беспредел.

Нашлись и те, кто лояльно отнесся к такому публичному озорству. Ростовчане призвали земляков не быть такими злыми, отметив, что у водителей была возможность медленно, но двигаться по третьей полосе.

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