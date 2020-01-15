Ростовчанин вышел в магазин и пропал без вести



В Ростове без вести пропал местный житель. О том, где находится 40-летний Николай Тараненко, ничего не известно уже больше недели.



По словам жены пропавшего, Светланы, вечером 7 января мужчина пошёл в магазин на улице Таганрогской. С собой у него были только телефон, ключи от квартиры и банковская карта. Через полчаса Николай позвонил супруге и сообщил, что его срочно вызвали на работу в другой район. Он попросил жену не переживать, добавив, что скоро вернётся домой.



Но после этого звонка телефон мужчины был выключен. Коллеги и знакомые Николая не знают, где он может находиться.



Родственники просят оказать помощь в розыске Николая Тараненко. На вид ему - 40-42 года, рост - около 186 сантиметров. У ростовчанина среднее телосложение, русые волосы и голубые глаза.



В день пропажи он был одет в джинсы, футболку и чёрную куртку, на ногах - берцы. Из особых примет: татуировка на левой лопатке в виде дракона.



Всех, у кого есть какая-нибудь информация о том, где находится Николай Тараненко или видел его, просят позвонить по телефону: 8-988-253-08-72 (Светлана).