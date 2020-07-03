На жителя Новочеркасска, ударившего полицейских лопатой, завели уголовное дело

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В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Новочеркасска, который ударил двух полицейских лопатой. 31-летний мужчина подозревается в совершении преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.По версии следствия, 4 июля двое сотрудников полиции пришли в дом к жителю Новочеркасска. Мужчина подозревался в незаконном обороте наркотиков. Правоохранители должны были провести обыск, но хозяин оказал им сопротивление.В ответ на нападение оперуполномоченным пришлось открыть огонь, чтобы остановить мужчину. Все участники конфликта получили лёгкие ранения.В настоящее время Следственный комитет выясняет подробности совершённого преступления.