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На жителя Новочеркасска, ударившего полицейских лопатой, завели уголовное дело

На жителя Новочеркасска, ударившего полицейских лопатой, завели уголовное дело
Фото: sputnik-georgia.ru

В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Новочеркасска, который ударил двух полицейских лопатой. 31-летний мужчина подозревается в совершении преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

По версии следствия, 4 июля двое сотрудников полиции пришли в дом к жителю Новочеркасска. Мужчина подозревался в незаконном обороте наркотиков. Правоохранители должны были провести обыск, но хозяин оказал им сопротивление.
- Хозяин, осознавая, что сотрудники полиции находятся при исполнении своих должностных обязанностей, нанес им удары обухом топора и кулаком в область лица, - рассказали в ведомстве.

В ответ на нападение оперуполномоченным пришлось открыть огонь, чтобы остановить мужчину. Все участники конфликта получили лёгкие ранения.

В настоящее время Следственный комитет выясняет подробности совершённого преступления.

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