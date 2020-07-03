На жителя Новочеркасска, ударившего полицейских лопатой, завели уголовное дело
Фото: sputnik-georgia.ru
В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Новочеркасска, который ударил двух полицейских лопатой. 31-летний мужчина подозревается в совершении преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.
По версии следствия, 4 июля двое сотрудников полиции пришли в дом к жителю Новочеркасска. Мужчина подозревался в незаконном обороте наркотиков. Правоохранители должны были провести обыск, но хозяин оказал им сопротивление.
- Хозяин, осознавая, что сотрудники полиции находятся при исполнении своих должностных обязанностей, нанес им удары обухом топора и кулаком в область лица, - рассказали в ведомстве.
В ответ на нападение оперуполномоченным пришлось открыть огонь, чтобы остановить мужчину. Все участники конфликта получили лёгкие ранения.
В настоящее время Следственный комитет выясняет подробности совершённого преступления.